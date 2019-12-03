Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 13:43

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Североатлантическому альянсу следует обеспечивать свое военное присутствие в Арктике, не забывая при этом и о политическом диалоге с Россией, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам требуется баланс между военным присутствием и политическим сотрудничеством с Россией по Арктике", - сказал он в ходе выступления в Лондоне.

Столтенберг напомнил, что в Арктическом регионе наблюдается "усиление присутствия России, а также Китая".

"Так что нам нужно убедиться, что присутствие НАТО там тоже есть", - подчеркнул генсек.

Вместе с тем он отметил и важность того, чтобы в Арктике не росла напряженность между странами. "Нужно сотрудничать с арктическими странами, в том в числе - с Россией", - сказал Столтенберг.

1во ав

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