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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:46 11.07.2018 - 19:46

*** Альянс призывает Иран воздерживаться от действий, противоречащих СВПД

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Члены НАТО обеспокоены ракетными испытаниями Ирана, а также его дестабилизирующей активностью в ближневосточном регионе, говорится в заявлении участников саммита НАТО в Брюсселе.

"Мы обеспокоены ракетными испытаниями в Иране, дальностью и точностью их баллистических ракет, и дестабилизирующей активностью Ирана в ближневосточном регионе", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что союзники по альянсу "призывают Иран воздерживаться от действий, противоречащих СВПД, включая все его дополнения".

"Мы подчеркиваем важность для Ирана продолжать своевременное сотрудничество с МАГАТЭ", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем, НАТО "призывает Иран играть конструктивную роль посредством внесения вклада в противодействие терроризму и достижения политических решений, урегулированию и миру в регионе".

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