Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 17:14

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО пришли к соглашению в отношении пакета мер по региону Черного моря, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшении нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что также речь идет об обучении военно-морских сил и береговой охраны этих стран, о визитах кораблей, о совместных учениях и обмене информацией.

Генсек НАТО напомнил, что в данный момент в Черном море находится одна из корабельных групп НАТО, которая ведет маневры с украинскими и грузинскими кораблями.

"Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе", - также сказал Й.Столтенберг, вновь призвав освободить задержанных украинских моряков.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

24 украинских моряка были арестованы российским судом.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

1аю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!