Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 18:28

*** Альянс не хочет изолировать Россию

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО успешно отреагировала на вызовы России и продолжает сдерживать ее, однако не хочет изолировать Москву, а пытается улучшить с ней отношения, заявил в среду генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Нам будет необходимо продолжить сдерживать все более напористую Россию. В 2014 году Россия незаконно присоединила Крым - впервые с окончания Второй мировой войны в Европе одна страна забрала территорию у другой при помощи силы. Россия наращивает военную мощь от Арктики до Средиземноморья, от Черного моря до Балтийского моря, использует нервнопаралитическое вещество в Великобритании, поддерживает убийства Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) в Сирии, осуществляет кибератаки на союзников и партнеров по НАТО, нацеливаясь на все, включая парламенты", - сказал он, выступая в Конгрессе США.

По его словам, Россия "проводит изощренные кампании по распространению дезинформации и пытается получить рычаги воздействия в демократических странах".

"НАТО отреагировала на это самым масштабным укреплением своей коллективной безопасности за последние десятилетия", - отметил генсек организации.

Он подчеркнул, что альянс разместил военный контингент на своих восточных рубежах, увеличил численность сил, втрое увеличил силы реагирования, модернизировал структуру командования, укрепил кибербезопасность и усилил поддержку "близких союзников" - Грузии и Украины.

"Суверенные страны имеют суверенное право выбирать путь. Мы это все делаем не для провокации, а для повышения готовности и сохранения мира, не для борьбы, а для сдерживания, не для атаки, а для защиты", - сказал Й.Столтенберг.

Он пояснил, что "нет никакого противоречия между сдерживанием, обороной и диалогом".

Генсек подчеркнул, что альянс не хочет "изолировать Россию". "Мы стремимся к улучшению отношений. Поэтому нам нужно разговаривать, и мы разговариваем, чтобы сократить риски, избежать инцидентов, случайных столкновений и просчетов", - сказал он.

Американские конгрессмены встретили слова генсека Североатлантического альянса бурными аплодисментами.

1кю ар ан

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