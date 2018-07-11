НАТО открыто к политическому диалогу с Россией - заявление
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс остается открытым к политическому диалогу с Россией и не ищет с ней конфронтации, говорится в заявлении брюссельского саммита НАТО, размещенном на сайте организации.
"У нас приостановлено все практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией, в то же время мы остаемся открытыми к политическому диалогу", - отмечается в нем.
"НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России", - подчеркивается в заявлении.
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Интерфакс