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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:17 11.07.2018 - 18:17

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс остается открытым к политическому диалогу с Россией и не ищет с ней конфронтации, говорится в заявлении брюссельского саммита НАТО, размещенном на сайте организации.

"У нас приостановлено все практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией, в то же время мы остаемся открытыми к политическому диалогу", - отмечается в нем.

"НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России", - подчеркивается в заявлении.

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