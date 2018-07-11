Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс остается открытым к политическому диалогу с Россией и не ищет с ней конфронтации, говорится в заявлении брюссельского саммита НАТО, размещенном на сайте организации.

"У нас приостановлено все практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией, в то же время мы остаемся открытыми к политическому диалогу", - отмечается в нем.

"НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России", - подчеркивается в заявлении.

1эф во бп

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс