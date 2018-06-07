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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 19:21 07.06.2018 - 19:21

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран альянса утвердили план повышения оперативной готовности вооруженных сил НАТО.

"Министры также одобрили инициативу о повышении оперативной готовности. Она не предполагает увеличения контингента вооруженных сил, а повышение готовности сил, которыми мы располагаем", - сказал генсек альянса.

По его словам, "министры подтвердили приверженность плану, согласно которому к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий, и 30 боевых кораблей будут способны выступить в течение 30 дней или менее того".

1кю аю ан

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