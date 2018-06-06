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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 11:45 06.06.2018 - 11:45

*** Он считает важным продолжение контактов НАТО с РФ

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО приветствует помощь Италии в ведении диалога с Россией, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о поддержки Италией пересмотра санкций в отношении России.

"Когда речь заходит о России, я считаю важным подчеркнуть, что у НАТО двухсторонний подход к отношениям с Россией: то есть нам необходимо сильное сдерживание, сильная оборона в комбинации с политическим диалогом, потому что мы не нацелены на изоляцию России", - сказал Й.Столтенберг.

"По этой причине я приветствую значительную поддержку Италии диалогу, который мы проводим с Россией", - добавил он.

Генсек Альянса подчеркнул, что считает важным продолжать этот диалог, несмотря на то, что он является непростым.

И.Столтенберг напомним, что недавно состоялось заседание Совета Россия-НАТО. "И важно продолжать диалог", - отметил он.

"Я считаю, что экономические санкции важны, так как они дают четкий посыл о том, что то, что Россия сделала на Украине, должно иметь последствия. И Россия должна поменять поведение, прежде чем санкции будут сняты", - сказал генсек.

В минувший вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

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