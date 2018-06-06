НАТО поддерживает стремление Италии к диалогу с Россией - Столтенберг
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*** Он считает важным продолжение контактов НАТО с РФ
Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО приветствует помощь Италии в ведении диалога с Россией, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о поддержки Италией пересмотра санкций в отношении России.
"Когда речь заходит о России, я считаю важным подчеркнуть, что у НАТО двухсторонний подход к отношениям с Россией: то есть нам необходимо сильное сдерживание, сильная оборона в комбинации с политическим диалогом, потому что мы не нацелены на изоляцию России", - сказал Й.Столтенберг.
"По этой причине я приветствую значительную поддержку Италии диалогу, который мы проводим с Россией", - добавил он.
Генсек Альянса подчеркнул, что считает важным продолжать этот диалог, несмотря на то, что он является непростым.
И.Столтенберг напомним, что недавно состоялось заседание Совета Россия-НАТО. "И важно продолжать диалог", - отметил он.
"Я считаю, что экономические санкции важны, так как они дают четкий посыл о том, что то, что Россия сделала на Украине, должно иметь последствия. И Россия должна поменять поведение, прежде чем санкции будут сняты", - сказал генсек.
В минувший вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.
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Интерфакс