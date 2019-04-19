Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 12:15

Стамбул. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - В НАТО положительно отнеслись к предложению Анкары сформировать совместную рабочую группу по вопросу о покупке Турцией российских систем С-400, от США ответ по этому вопросу пока не пришел, сообщает в пятницу газета "Дейли сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы все еще не получили ответа от США, но НАТО подошла к нашему предложению позитивно", - заявил М.Чавушоглу, выступая на пресс-конференции.

"Нам нужно брать в расчет обеспокоенность НАТО. Неверно говорить, что Анкаре все равно. Мы чутко относимся к этому вопросу", - сказал глава МИД Турции.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что предложение Турции о создании рабочей группы под эгидой НАТО, которая изучила бы технические вопросы покупки российских систем С-400, все еще актуально.

Тогда он подчеркнул, что турецкие эксперты заключили, что размещение С-400 не будет угрожать американским истребителям-бомбардировщикам F-35 в Турции.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

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