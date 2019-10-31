Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 11:58

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией, пока та существенно не изменит поведение на мировой арене.

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией - ИФ) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в четверг в Киеве.

В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного приветствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе", - говорится в заявлении.

В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, в отношении крымских татар. "Мы призываем Россию дать доступ международных организаций в Крым", - указывается в заявлении.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией, и ввели санкции в отношении политиков, бизнесменов и компаний. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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