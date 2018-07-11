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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:31 11.07.2018 - 19:31

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс приветствует приверженность США и России соблюдению условий договора об стратегическом наступательном вооружении (СНВ), говорится в заявлении участников саммита НАТО в Брюсселе.

"Мы подтверждаем сокращение Соединенными Штатами и Россией стратегических наступательных вооружений и приветствуем соблюдение ключевых ограничений в рамках СНВ по состоянию на 5 февраля 2018 года", - говорится в заявлении.

"Договор об СНВ вносит вклад в международную стабильность", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что союзники поддерживают продолжение имплементации договора, а также призывают к активному диалогу по "усилению стратегической стабильности".

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