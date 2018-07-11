НАТО положительно оценивает приверженность США и России договору СНВ - заявление
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс приветствует приверженность США и России соблюдению условий договора об стратегическом наступательном вооружении (СНВ), говорится в заявлении участников саммита НАТО в Брюсселе.
"Мы подтверждаем сокращение Соединенными Штатами и Россией стратегических наступательных вооружений и приветствуем соблюдение ключевых ограничений в рамках СНВ по состоянию на 5 февраля 2018 года", - говорится в заявлении.
"Договор об СНВ вносит вклад в международную стабильность", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что союзники поддерживают продолжение имплементации договора, а также призывают к активному диалогу по "усилению стратегической стабильности".
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Интерфакс