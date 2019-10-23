Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 15:36

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил о необходимости внести изменения в Венский документ по транспарентности, в связи с чем Североатлантический альянс и его партнеры разработали целый пакет предложений.

"Мы должны модернизировать Венский документ. Сейчас в Европе - больше военной активности, чем мы наблюдали за последние десятилетия. Поэтому союзники по НАТО и наши партнеры договорились о предложениях по наиболее всеобъемлющему пакету по модернизации Венского документа с 1994 года", - сказал он на конференции НАТО по контролю над вооружениями и разоружением.

По его словам, цель этих инициатив - снизить риск неверных расчетов и происшествий, обеспечить транспарентность при неожиданных военных учениях и инспекциях вооруженных сил разных стран, а также улучшить "процедуры верификации", не совершенствовавшиеся последние 25 лет.

Генсек напомнил, что недавно эти предложения были представлены всем членам ОБСЕ.

Целью версии Венского документа 2011 года является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

Он не подлежит ратификации и является обязательным. В соответствии с этим документом государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера. Государства-участники уведомляют друг друга по сети связи ОБСЕ об определённых видах военной деятельности, приглашают на них наблюдателей, проводят инспекции указанного района, а также посещения воинских формирований для оценки правильности предоставляемой о них информации.

1аю др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!