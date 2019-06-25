Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 12:24

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО предложила России провести заседание совета Россия - НАТО 5 июля и теперь ожидает от нее четкого ответа, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

"Россия твердо не сказала, что она прибудет (на встречу - ИФ), мы надеемся провести встречу 5 июля, и предложили это ей (России - ИФ). Мы надеемся, что заседание состоится, потому что очень важно, чтобы мы поговорили", - сказала она.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что совет Россия - НАТО соберется на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генсек НАТО отметил, что ожидает от встречи совета Россия-НАТО "честного и открытого диалога относительно ситуации с ДРСМД".

Столтенберг добавил, что "де-факто Россия продолжает разрабатывать и размещать новые ракеты". Он отметил, что у России осталось всего пять недель, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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