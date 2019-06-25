Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 12:26

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Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО предложила России провести заседание совета Россия - НАТО 5 июля и теперь ожидает от нее четкого ответа, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

"Россия твердо не сказала, что она прибудет (на встречу - ИФ), мы надеемся провести встречу 5 июля, и предложили это ей (России - ИФ). Мы надеемся, что заседание состоится, потому что очень важно, чтобы мы поговорили", - сказала она в ходе видеобрифинга, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что совет Россия - НАТО соберется на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генсек НАТО отметил, что ожидает от встречи совета Россия-НАТО "честного и открытого диалога относительно ситуации с ДРСМД".

Столтенберг добавил, что "де-факто Россия продолжает разрабатывать и размещать новые ракеты". Он отметил, что у России осталось всего пять недель, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Он в очередной раз заявил, что шансы спасти договор еще есть. "Однако надежды все меньше, так как время подходит к концу", - заявил генсек НАТО.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

30 мая Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора.

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