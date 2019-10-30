Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 13:28

Киев. 30 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - НАТО приветствует меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе в среду.

Генсек подчеркнул, что многое предстоит сделать для мирного урегулирования, поскольку режим прекращения огня по-прежнему нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.

"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - отметил Столтенберг.

Контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Разведение должно происходить на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

В соответствии с договоренностями разведение должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы. Украинская сторона мотивировала отказ отводить силы несоблюдением ополченцами семидневного "режима тишины" в районе Петровского и Золотого.

Повторно договориться о разведении удалось лишь на встрече контактной группы 29 октября. Тогда Киев внезапно заявил о начале отвода в Золотом. В ЛНР также подтвердили готовности отвести вооружения и стороны приступили к разведению, которое продлится три дня.

Также стороны договорились развести силы в населенном пункте Петровское. Однако дата разведения держится в секрете.

др

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