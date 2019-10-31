Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 10:33

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - НАТО приветствует роль Украины в расследовании по рейсу MH17, сбитому над Донецкой областью в 2014 году, говорится в заявлении НАТО, распространенном по итогам заседания в Киеве комиссии НАТО-Украина.

"Союзники приветствуют неизменную приверженность Украины расследованию совместной следственной группы по крушению рейса MH17", - говорится в заявлении.

"По-прежнему важно установить правду, ответственность и обеспечить правосудие по рейсу MH17 в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - отмечается в заявлении.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines (рейс MH17), следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди пассажиров было 192 подданных Нидерландов (один имел еще гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

С целью расследования 7 августа 2014 года была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

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