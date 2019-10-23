Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 11:40

*** Соглашение помогло достичь прогресса за многие годы сирийского конфликта

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует снижение напряженности на северо-востоке Сирии после заключения соглашения по временному прекращению огня между Турцией и США, об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я приветствую совместное соглашение, заключенное между США и Турцией", - заявил Столтенберг.

"После (заключения - ИФ) этого соглашения мы увидели прогресс. Мы увидели значительное сокращение масштабов насилия", - добавил он.

Он отметил важность того, что вооруженные силы в регионе "действуют сдержанно" и "уважают принципы международного гуманитарного права".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает усилия стран по урегулированию конфликта в Сирии, который продолжается уже много лет и призывает к "политическому решению проблемы путем переговоров".

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

1ви ар

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