*** Соглашение помогло достичь прогресса за многие годы сирийского конфликта
Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует снижение напряженности на северо-востоке Сирии после заключения соглашения по временному прекращению огня между Турцией и США, об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе.
"Я приветствую совместное соглашение, заключенное между США и Турцией", - заявил Столтенберг.
"После (заключения - ИФ) этого соглашения мы увидели прогресс. Мы увидели значительное сокращение масштабов насилия", - добавил он.
Он отметил важность того, что вооруженные силы в регионе "действуют сдержанно" и "уважают принципы международного гуманитарного права".
Столтенберг подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает усилия стран по урегулированию конфликта в Сирии, который продолжается уже много лет и призывает к "политическому решению проблемы путем переговоров".
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.
В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.
Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.
1ви ар