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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 14:45 07.06.2018 - 14:45

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс приветствует контакты Соединенных Штатов и Турции по ситуации в северном сирийском городе Манбидже, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем факт того, что Соединенные Штаты и Турция, два союзника НАТО, согласовали оперативный план по работе с вызовами, например, с такими, как Манбидж", - заявил он.

"НАТО напрямую не вовлечена (в события в районе Манбиджа - ИФ), однако союзники вовлечены в это, и я приветствую тот факт, что Турция и США сейчас вместе работают над решением проблем в северной части Сирии", - добавил Й.Столтенберг.

Он отметил, что недавно обсуждал ситуацию в Манбидже как с руководством и США, так и Турции.

"НАТО является частью мировой коалиции по борьбе с ИГ, но силы НАТО не присутствуют в северной части Сирии", - напомнил генсек альянса.

4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США М.Помпео согласовали в Вашингтоне "дорожную карту" вывода из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией.

Подготовка к реализации дорожной карты по Манбиджу займет 10 дней, уточнил турецкий министр, а сам процесс реализации плана - около полугода.

Также М.Чавушоглу заявил, что модель урегулирования, согласованная Турцией и США для сирийского города Манбиджа, будет реализована и в других частях Сирии, контролируемых курдами.

Город Манбидж контролируются Сирийскими демократическими силами, которых поддерживают США. Костяк этих сил составляют сирийские курды из Партии демократического союза (ПДС), которую Турция считает террористической организацией.

Войска Турции при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии очистили от сил ПДС город Африн и теперь при поддержке США хотят очистить от курдов Манбидж.

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