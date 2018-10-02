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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 12:03 02.10.2018 - 12:03

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Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Крупнейшие натовские учения в Норвегии Trident Juncture, запланированные на конец октября, имеют оборонительный характер, и их проведение открыто для наблюдателей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Все члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе и Россия, получили приглашение направить своих наблюдателей на эти учения", - сказал Й.Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

На учениях будет проверена возможность НАТО осуществлять оперативную переброску своих войск, пояснил генсек Североатлантического альянса.

"Это одно из самых крупномасштабных учений за многие годы. В них будут участвовать около 45 тыс. человек из 31 государства, куда входят члены НАТО и партнеры. Будет задействовано порядка 150 летательных аппаратов, 60 кораблей и 10 тыс. единиц транспортных средств", - сообщил Й.Столтенберг.

Он также уточнил, что сценарий учений "вымышленный, но при этом реалистичный". "Он будет способствовать формированию коллективного реагирования НАТО на вооруженное нападение против одного из членов альянса. Эти учения позволят нам отработать подкрепление наших сил по территории Европы и через Атлантику", - сказал глава Организации Североатлантического договора.

1ов ав

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