НАТО приглашает Россию наблюдать за учениями Trident Juncture
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Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Крупнейшие натовские учения в Норвегии Trident Juncture, запланированные на конец октября, имеют оборонительный характер, и их проведение открыто для наблюдателей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Все члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе и Россия, получили приглашение направить своих наблюдателей на эти учения", - сказал Й.Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.
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Интерфакс