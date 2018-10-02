Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 11:56 02.10.2018 - 11:56

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Крупнейшие натовские учения в Норвегии Trident Juncture, запланированные на конец октября, имеют оборонительный характер, и их проведение открыто для наблюдателей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Все члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе и Россия, получили приглашение направить своих наблюдателей на эти учения", - сказал Й.Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Последует

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line