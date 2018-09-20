НАТО призывает Ереван и Баку активизировать усилия для урегулирования в Карабахе - Гетемюллер
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Баку. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила в Баку о поддержке Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, призвала Азербайджан и Армению к более активным действиям в достижении мира.
"Мы поддерживаем деятельность Минской группы ОБСЕ и призываем правительства Азербайджана и Армении приложить усилия для мирного урегулирования конфликта", - сказала Р.Гетемюллер журналистам в четверг.
Она подчеркнула важность мирного урегулирования карабахского конфликта.
Сопредседателями в Минской группе ОБСЕ являются Россия, США и Франция.
Аз вш
Интерфакс