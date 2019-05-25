Этот контент был опубликован 25 мая 2019 г. 22:26

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Россия должна незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, захваченные во время "керченского инцидента", заявил "Интерфаксу" в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

"НАТО неоднократно давала понять, что не было никаких оснований для применения Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих. Мы продолжаем призывать Россию к немедленному освобождению украинских моряков и кораблей", - подчеркнул источник в ответ на соответствующий вопрос вечером в субботу.

Собеседник агентства при этом сослался на заявление Североатлантического совета от 28 ноября 2018 года и на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 4 апреля 2019 года.

Генсек Североатлантического альянса, в частности, сказал: "Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, захваченные в прошлом году близ Азовского моря".

Как сообщалось, Международный трибунал ООН по морскому праву вынес в субботу решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Трибунал постановил освободить моряков и украинские суда.

МИД России в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Соответствующее заявление было сделано министерством 16 апреля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.

1ов гс

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