НАТО призывает Россию прекратить поддержку военизированных групп на востоке Украины - заявление участников саммита
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - НАТО призвала Россию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку военизированных формирований на востоке Украины, говорится в заявлении участников саммита НАТО в Брюсселе, распространенном в среду.
"Мы призываем Россию прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку военизированных групп и остановить военную интервенцию в Донецком и Луганском регионах, а также вывести войска, оборудование и военных наемников с территории Украины, а также вернуться в Совместный центр по контролю и координации перемирия", - говорится в нем.
Кроме того, НАТО "резко осуждает незаконную аннексию Крыма, которую мы не признаем и не признаем в будущем".
"Дискриминации крымских татар и членов других местных общин должен быть положен конец", - отмечается в нем.
Также в заявлении участники Североатлантического альянса вновь отмечают, что полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, Грузии и Молдавии в их признанных на международном уровне границах".
Кроме того, они выражают надежду на имплементацию Минских договоренностей.
"Мы призываем к полной имплементации минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия нормандского формата и трехсторонней контактной группы", - подчеркивается в заявлении.
Помимо этого, в документе сообщается, что НАТО "глубоко обеспокоена пытками и переправкой украинских граждан в тюрьмы в России".
Вместе с тем, НАТО призывает Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а также имплементировать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в частности, - вывести российские войска с территории Грузии.
"Мы также призываем Россию вывести войска с территории Молдавии и продолжить конструктивное взаимодействие в процессе Приднестровского урегулирования. "Мы привержены поддержке всех демократических реформ Молдавии и ее усилий по выстраиванию обороноспособности", - подчеркивается в нем.
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Интерфакс