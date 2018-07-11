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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:44 11.07.2018 - 18:44

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - НАТО призвала Россию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку военизированных формирований на востоке Украины, говорится в заявлении участников саммита НАТО в Брюсселе, распространенном в среду.

"Мы призываем Россию прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку военизированных групп и остановить военную интервенцию в Донецком и Луганском регионах, а также вывести войска, оборудование и военных наемников с территории Украины, а также вернуться в Совместный центр по контролю и координации перемирия", - говорится в нем.

Кроме того, НАТО "резко осуждает незаконную аннексию Крыма, которую мы не признаем и не признаем в будущем".

"Дискриминации крымских татар и членов других местных общин должен быть положен конец", - отмечается в нем.

Также в заявлении участники Североатлантического альянса вновь отмечают, что полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, Грузии и Молдавии в их признанных на международном уровне границах".

Кроме того, они выражают надежду на имплементацию Минских договоренностей.

"Мы призываем к полной имплементации минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия нормандского формата и трехсторонней контактной группы", - подчеркивается в заявлении.

Помимо этого, в документе сообщается, что НАТО "глубоко обеспокоена пытками и переправкой украинских граждан в тюрьмы в России".

Вместе с тем, НАТО призывает Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а также имплементировать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в частности, - вывести российские войска с территории Грузии.

"Мы также призываем Россию вывести войска с территории Молдавии и продолжить конструктивное взаимодействие в процессе Приднестровского урегулирования. "Мы привержены поддержке всех демократических реформ Молдавии и ее усилий по выстраиванию обороноспособности", - подчеркивается в нем.

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