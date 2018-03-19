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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 17:54 19.03.2018 - 17:54

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО в очередной раз призывала Россию раскрыть все данные по отравляющему веществу нервно-паралитического действия из группы "Новичок", которым, как утверждает Лондон, был отравлен в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"НАТО продолжает призывать Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия данные программы "Новичок"", - заявил Й.Столтенберг в понедельник в ходе пресс-конференции.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

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