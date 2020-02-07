Этот контент был опубликован 7 февраля 2020 г. 2:49

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Страны-члены североатлантического альянса в настоящее время стремятся к тому, чтобы увеличить свое присутствие в Ираке для стабилизации остановки в этой стране, сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Как известно, американский президент обратился к НАТО с просьбой о более активном участии в делах Ирака и Ближнего Востока. НАТО отвечает на это, и мы сейчас работает над наращиванием присутствия в Ираке совместно с международной коалицией против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ)", - сказала она, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

Хатчисон отметила, что еще одной целью своего присутствия в Ираке НАТО видит защиту региона, Европы и Северной Америки от деятельности Ирана, который поддерживает террористов.

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