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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 12:15 11.07.2018 - 12:15

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - НАТО пока не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей, однако продолжит свою поддержку, заявляет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не ожидаю, что решение будет принято в ходе этого саммита. Но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку Украины", - сказал он в ходе саммита в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос депутата Рады Анны Гопко, не пришло ли время предложить Киеву программу усиленных возможностей.

При этом Й.Столтенберг отметил, что на сегодня есть "много инструментов для развития отношений с Украиной".

"У нас есть план поддержки, у нас утвержден пакет помощи, трастовые фонды. И на этом необходимо сфокусироваться. А также - на поддержке реформ, проводимых в Украине", - подчеркнул генсек.

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