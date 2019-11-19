Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 12:11

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран НАТО в среду в рамках подготовки к саммиту организации в Лондоне 3-4 декабря обсудят, в числе прочих проблем, наращивание военного потенциала Китая, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не делаем ничего такого, что угрожало бы какой-либо другой стране в мире. И нет ни планов, ни предложений или намерений развернуть силы НАТО в Китайском море", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по случаю совещания глав МИД стран альянса 20 ноября.

Так он ответил на вопрос, не воспримет ли Китай повышенное внимание НАТО к себе как угрожающее действие.

"Но мы видим, что Китай - это крупнейшая экономика, второй крупнейший оборонный бюджет. Китай инвестирует в развитие своих военных сил и средств, включая сверхвысокие технологии, самолеты, а также в мощнейшую систему баллистических межконтинентальных ракет", - продолжил генсек НАТО.

Он также отметил инвестиции Китая в европейские инфраструктуры, Крайний Север, киберпространство.

"Поэтому мы должны оценить последствия для нашей безопасности такого наращивания в Китае. И как это будет влиять на Европу. Должны оценить всё это", - пояснил Столтенберг.

Генсек добавил, что и США обеспокоены таким наращиванием потенциала Китая. В связи с этим, считает он, тем более важно единство союзников, учитывая вклад Соединенных Штатов в бюджет НАТО.

1ов ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!