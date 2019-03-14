Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 2:49

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Силы НАТО в Европе могут отказаться от каналов связи с Германией в том случае, если Берлин не откажется от привлечения китайской компании Huawei к созданию телекоммуникационной инфраструктуры G5, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

"Мы обеспокоены тем, что их (Huawei - ИФ) телекоммуникационная система, особенно G5, уже скомпрометировала себя невероятной способностью негласного получения информации", - сказал он на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил палаты представителей американского конгресса.

Он предупредил Германию, что "если эта система будет использована в структуре военной связи, мы не сможем с ними контактировать по этим каналам".

"С военной точки зрения это будет проблемой", - подчеркнул военачальник.

Министерство юстиции США обвинило Huawei в краже коммерческих секретов, препятствовании уголовному расследованию, уклонению от соблюдения экономических санкций в отношении Ирана и действиях в интересах китайского правительства.

Оборудование 5G Huawei считается гораздо более прогрессивным, чем у конкурентов, в частности, Nokia, что сделало его привлекательным для мобильных операторов.

1гк бп

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