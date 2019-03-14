Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 11:05

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Начавшееся с событий на Украине в 2014 году дестабилизирующее поведение России продолжилось и в 2018 году, говорится в годовом отчете за прошлый год генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"На Брюссельском саммите руководители стран НАТО подтвердили, что природа отношений альянса с Россией будет связана с ясным и конструктивным изменением в действиях этой страны, которое продемонстрирует уважение ею международного права и ответственность", - говорится в документе, распространенном в четверг штаб-квартирой организации в Брюсселе.

В докладе перечисляются приписываемые действиям России события: "инцидент в Солсбери" в марте 2018 года, попытка хакерской атаки против ОЗХО в октябре того же года в Нидерландах, инцидент с украинскими военными кораблями близ Керченского пролива в ноябре, объявление министрами иностранных дел НАТО разработки Россией ракеты 9М729 как нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Политика НАТО в отношении России, сообщается в документе, по-прежнему строится на обороне и диалоге.

"Альянс придерживается твердой позиции, основанной на двойном подходе, объединяющем, с одной стороны, сдерживание и надежную оборону, с другой - целенаправленный и содержательный периодический диалог с Россией", - напоминается в докладе.

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