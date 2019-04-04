Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 20:59

*** Речь идет, в частности, об угрозах в киберпространстве

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что перед НАТО стоит множество вызовов в современном мире, и все они требуют должного финансирования.

"Мы стараемся достичь того, чтобы ресурсы НАТО соответствовали тем вызовам, которые существуют сегодня", - сказал М.Помпео после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.

По словам госсекретаря США, "эта тема очень много обсуждалась на встрече глав МИД стран НАТО". "Мы говорили о новых вызовах. Это касается систем связи, инфраструктуры, операций в киберпространстве", - сказал М.Помпео.

При этом госсекретарь США подчеркнул необходимость соблюдения принципа честного распределения финансирования среди всех государств альянса.

"Ни один альянс не может выжить без правильного вложения средств. Наши союзники по НАТО согласились с позицией США в том, что есть необходимость в еще большем распределении расходов", - сказал М.Помпео.

1тэ аю ан

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