Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 11:04

Кишинев. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс уважает принцип нейтралитета и независимости Молдавии.

Он заявил об этом в четверг после встречи с президентом Игорем Додоном, находящимся с визитом в Брюсселе.

Заявление транслировалось on-line на сайте НАТО.

"Альянс полностью поддерживает конституциональные принципы нейтралитета Молдавии. Мы уважаем решение Молдавии не присоединяться к военному блоку. Суверенное государство вправе само определять направления сотрудничества. И приветствуем процесс реформ, происходящий в Молдавии, который направлен на благо жителей республики", - сказал Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что "нейтралитет не означает изоляцию, как и не исключает возможности сотрудничества".

"Молдавия на протяжении 25 лет была близким партнером НАТО. Мы полностью поддерживаем идею стабильной и безопасной Молдавии. И в этой связи призываем республику продолжить внедрение начатого процесса реформ, особенно в области системы юстиции, борьбы с коррупцией, соблюдения принципов, присущих всем европейским демократиям", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек отметил "вклад Молдавии в миротворческую миссию в Косово", что, по его словам, "помогает республике получить необходимый опыт в области обороны", а также "внести лепту в дело международной безопасности".

Столтенберг подчеркнул, что "Молдавия может гордиться своими военнослужащими". Также он отметил позитивное сотрудничество РМ и альянса в "области кибербезопасности, уничтожении опасных пестицидов в РМ".

Как сообщалось, в ходе визита в штаб-квартиру НАТО президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "республика будет добиваться международного признания своего статуса нейтралитета".

"Закрепленный в Конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика остаются базовыми приоритетами для руководства Республики Молдова, учитывая, что это предполагает выстраивание добрососедских отношений со всеми международными партнерами по принципу взаимоуважения. В то же время нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны", - написал Додон после встречи с Столтенбергом на своей странице в facebook.

Додон находится с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе.

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