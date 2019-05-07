Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 13:58

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Боевые корабли девяти стран НАТО примут участие в учениях по противоракетной обороне Formidable Shield 2019 ("Грозный щит"), которые начинаются во вторник на полигоне в районе Гебридских островов у берегов Шотландии, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

"Цель учений состоит в укреплении взаимодействия союзников в условиях реального применения интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны с использование структур командования и управления НАТО", - говорится в сообщении.

В учениях, которые продлятся до 19 мая, участвуют корабли ВМС Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, США и Франции. Бельгия и Германия направили на маневры своих представителей.

Всего в учениях задействовано 12 кораблей, в том числе эсминцы ВМС США "Карни" и "Рузвельт", оснащенные системой ПРО "Иджис".

В ходе аналогичных учений в 2017 году американский эсминец "Дональд Кук" успешно перехватил противоракетой баллистическую ракету средней дальности, испанские и голландские корабли поразили три противокорабельные ракеты.

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