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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 19:07 07.06.2018 - 19:07

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО не стремится к изоляции России и желает, чтобы отношения с ней были лучше, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Весь Североатлантический альянс поддерживает то, что мы называем двойным подходом. А именно: сдерживание и оборону, но одновременно и диалог. Поскольку Россия - наш сосед, она никуда не денется, поэтому мы стремимся улучшить наши отношения с Россией", - сказал Й.Столтенбег в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит совещание министров обороны НАТО.

"В то же самое время я считаю, что санкции - это важный механизм, потому что они посылают четкий сигнал России. Когда она нарушает международные правила, когда она нарушает суверенитет и территориальную целостность соседнего государства, как это было сделано на Украине, то у таких действий бывают последствия. Именно по этой причине международное сообщество реагирует санкциями. Я поддерживаю такой подход", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

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