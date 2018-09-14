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Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - НАТО не представляет угрозы для России и преследует исключительно оборонительные цели, заявил в пятницу в Фонде "Наследие" в Вашингтоне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО была и всегда будет оставаться оборонительным альянсом, и это касается всех его членов", - сказал Й.Столтенберг, отвечая на вопрос о том, могут ли союзники по НАТО в Восточной Европе спровоцировать конфликт с Россией.

При этом генсек отметил, что альянс намерен защищать своих восточноевропейских союзников, особенно после присоединения Россией Крыма.

1тэ аю

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Интерфакс