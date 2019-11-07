Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 12:11

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегических решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией.

"То, что мы переживаем в настоящее время - это кома НАТО", - сказал Макрон в четверг британскому журналу The Economist.

"У вас (НАТО - ИФ) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - добавил он, отметив, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

В октябре Макрон заявлял, что события, произошедшие на северо-востоке Сирии в ходе турецкой военной операции, являются ошибкой Запада и НАТО.

Он также подчеркивал, что европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны, в частности, чтобы реагировать на проблемы в сфере контроля над вооружениями в мире.

1ви ар

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