Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 16:44

Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Турции в среду сообщило, что представители РФ, США и ряда других стран, а также НАТО и ООН были проинформированы об операции "Родник мира" на северо-востоке Сирии, сообщает газета "Дейли сабах".

"Минобороны заявило, что США, Великобритания, Россия, Германия, Франция, Италия, НАТО и генсек ООН были проинформированы об операции", - говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что в МИД Турции в среду пригласили послов стран-членов СБ ООН на брифинг по операции "Родник мира".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!