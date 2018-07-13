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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 10:18 13.07.2018 - 10:18

Париж. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не согласился в пятницу с утверждением о том, что НАТО является врагом России.

"НАТО - это не враг России, а инструмент, обеспечивающий коллективную безопасность", - сказал он в эфире телеканала БФМ-ТВ, комментируя слова журналиста о том, что в альянсе, судя по заявлениям по итогам прошедшего на этой неделе саммита, считают РФ именно врагом.

Французский министр отметил, что Североатлантический альянс поддерживает диалог с Москвой.

"Между нами есть разногласия, но мы хотим сохранить диалог", - подчеркнул Ж.-И.Ле Дриан.

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