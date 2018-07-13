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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 10:44 13.07.2018 - 10:44

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Париж. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не согласился в пятницу с утверждением о том, что НАТО является врагом России.

"НАТО - это не враг России, а инструмент, обеспечивающий коллективную безопасность", - сказал он в эфире телеканала БФМ-ТВ, комментируя слова журналиста о том, что в альянсе, судя по заявлениям по итогам прошедшего на этой неделе саммита, считают РФ именно врагом.

"НАТО - это инструмент, который обеспечивает нашу защиту от всех рисков. И главное в ней заключается именно в пятой статье, которая говорит о том, что если одному из членов угрожают, то все остальные члены альянса должны проявить солидарность", - добавил он.

Французский министр отметил, что Североатлантический альянс поддерживает диалог с Москвой.

"Между нами есть разногласия, но мы хотим сохранить диалог", - подчеркнул Ж.-И.Ле Дриан.

"НАТО поддерживает отношения с Россией, мы ведем твердый диалог с этой страной. Мы констатируем, что Россия заняла Крым незаконным образом, и что позиция России по Украине является предметом серьезных обсуждений. У нас есть разногласия с Россией и по химоружию", - напомнил глава французского внешнеполитического ведомства.

Между тем, глава МИД Франции отметил единство позиции союзников по НАТО по признанию существующих угроз, исходящих, в том числе, от России.

"Финальное заявление (участников саммита НАТО - ИФ) было утверждено всеми 29 членами, в том числе и США. Удалось добиться определенных успехов, в частности, в том, что касается признания новых угроз, рисков, в том числе террористических. Также речь идет о не афишируемом вмешательстве русских (во внутренние дела других стран - ИФ), их экспансионистские устремления... С этим согласны все", - отметил он.

В заявлении участников саммита НАТО на уровне глав государств и правительств, который проходил в Брюсселе 11-12 июля, говорится, что действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности.

В документе отмечается, что ситуация с евроатлантической безопасностью стала "менее стабильной и предсказуемой" из-за действий России.

"Недавние действия и политические решения России уменьшили стабильность и безопасность, увеличили непредсказуемость, и изменили конъюнктуру безопасности", - говорится в нем.

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