***По подозрению в совершении преступления арестован ее сожитель
Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Живущая в США россиянка Алла Аушева и двое ее сыновей найдены мертвыми в доме в нью-йоркском районе Статен-Айленд, сообщает The New York Post.
"37-летняя Аушева была найдена в субботу лицом вниз на кровати с тяжелыми травмами головы и лица", - сообщили изданию источники в правоохранительных органах.
Тела детей трех и двух лет были обнаружены неподалеку.
Полиция заявила, что по подозрению в совершении преступления арестован 36-летний Шейн Уокер, сожитель Аушевой.
Ему были предъявлены обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном хранении оружия.
Отмечается, что полиции уже известно о случаях домашнего насилия Уокера в отношении Аушевой. В частности, источник издания уточнил, что Уокер ударил ее в декабре, заподозрив в измене.
Аушева приехала в США в 2011 году по грин-карте, выигранной ее бывшим мужем. Она поступила на службу в Национальную гвардию, после чего ее перевели в ВВС Национальной гвардии.
Она получила гражданство США в 2012 году во время церемонии натурализации под председательством тогдашнего президента Барака Обамы.
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