Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 2:06

***По подозрению в совершении преступления арестован ее сожитель

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Живущая в США россиянка Алла Аушева и двое ее сыновей найдены мертвыми в доме в нью-йоркском районе Статен-Айленд, сообщает The New York Post.

"37-летняя Аушева была найдена в субботу лицом вниз на кровати с тяжелыми травмами головы и лица", - сообщили изданию источники в правоохранительных органах.

Тела детей трех и двух лет были обнаружены неподалеку.

Полиция заявила, что по подозрению в совершении преступления арестован 36-летний Шейн Уокер, сожитель Аушевой.

Ему были предъявлены обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном хранении оружия.

Отмечается, что полиции уже известно о случаях домашнего насилия Уокера в отношении Аушевой. В частности, источник издания уточнил, что Уокер ударил ее в декабре, заподозрив в измене.

Аушева приехала в США в 2011 году по грин-карте, выигранной ее бывшим мужем. Она поступила на службу в Национальную гвардию, после чего ее перевели в ВВС Национальной гвардии.

Она получила гражданство США в 2012 году во время церемонии натурализации под председательством тогдашнего президента Барака Обамы.

1вз бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!