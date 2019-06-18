Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 12:29

Дубай. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Мохаммед Али Пурмохтар, представляющий в меджлисе (парламенте Ирана) группу по противодействию санкциям, призвал объединить усилия по противостоянию санкциям США со стороны стран, которые страдают от таких ограничительных мер, сообщает во вторник агентство "Мехр".

"Мы планируем взаимодействовать с 25 странами, которые также страдают от разного рода санкций США, чтобы сформировать единый фронт, объединившись и нейтрализуя санкции", - сказал Пурмохтар.

При этом он назвал действия Вашингтона по введению ограничительных мер "незаконными".

В 2018 году США вышли из договора по иранскому атому и восстановили санкции против Тегерана.

1тэ ар

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