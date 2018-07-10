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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 20:05 10.07.2018 - 20:05

Мадрид. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Отбывающий тюремный срок бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник подтвердил намерение вновь принять участие в выборах главы государства, запланированных на октябрь.

"Вы можете быть уверены в том, что я стану кандидатом (в президенты - ИФ) для того, чтобы, среди прочего, восстановить суверенитет бразильского народа", - приводит сайт португальской телерадиокомпании RTP.

Он заявил, что его печалит нынешняя обстановка, сложившаяся в Бразилии при президенте Мишеле Темере.

"Очень печально, что часть нашего общественного достояния, сформированного ценой больших жертв бразильского народа, начиная с середины XX века, безответственным образом сейчас распродается за бесценок, чтобы замаскировать беззаконие при мошеннике", - утверждает бывший бразильский президент.

RTP отмечает, что бывший президент никак не прокомментировал ситуацию, когда в воскресенье один бразильский суд постановил освободить его из-под стражи, а другой отменил это решение спустя несколько часов.

В настоящее время 72-летний Л.И.Лула да Силва отбывает 12-летний тюремный срок по делу о коррупции. Он начал отбывать свое наказание в апреле.

В конце прошлой недели судья апелляционного суда Бразилии Рожериу Фаврету постановил немедленно освободить экс-президента из-под стражи в ответ на соответствующую апелляцию группы депутатов. Затем федеральный судья Сержиу Мору, выносивший ранее приговор бывшему президенту Бразилии, поднял вопрос о компетенции этого судьи для вынесения подобного решения.

В итоге спустя некоторое время другой судья - представитель Федерального регионального суда четвертого округа Бразилии Жебран Жоау Нету, отменил это решение.

Всеобщие выборы в Бразилии в этом году запланированы на октябрь.

77-летний М.Темер стал президентом после того, как в 2016 году преемница Л.И.Лулы да Силвы Дилма Русеф была отстранена от власти в результате импичмента. За это время против него неоднократно звучали и выдвигались обвинения в коррупции. В сентябре 2017 года 77% респондентов заявили о том, что не одобряют его деятельность на посту президента Бразилии, а его уровень одобрения тогда упал до рекордно низких 3%.

Ранее Партия трудящихся, основателем которой является сам Л.И.Лула да Силва, заявляла о намерении вновь выдвинуть его кандидатуру на пост президента Бразилии.

Регистрация кандидатов в президенты завершается 15 августа.

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