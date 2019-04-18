Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 15:18

Лондон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракетный эсминец ВМС США Ross (DDG 71), зашедший в Черное море 14 апреля, в четверг покинул болгарский порт Варна, где он находился с трехдневным визитом, следует из данных международной системы мониторинга передвижения морских судов AIS.

После выхода из Варны американский ракетный эсминец взял курс на восток.

По утверждению 6-го оперативного флота США, в чью зону ответственности, в том числе входит акватория Черного моря, эсминец после визита в Варну проведет совместные учения с кораблями ВМС Болгарии.

Ross, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Carney и Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После захода американского эсминца в Черное море российские корабли взяли его на сопровождение, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ.

"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия "Росс" военно-морских сил США", - заявили в военном ведомстве.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

В январе и феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец Donald Cook. По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походами также следили силы Черноморского флота.

Как сообщалось, в среду после трехнедельного пребывания акваторию Черного моря покинули боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, в которую входят фрегаты ВМС Нидерландов, Канады, Испании, Турции Румынии и Болгарии.

Корабли, зашедшие в Черное море 28 марта, приняли участие в учениях Sea Shield 2019 ("Морской Щит"), которые проходили вблизи Румынии. Кроме того, корабли натовской группировки посетили с визитом Одессу и грузинский порт Поти, а также провели совместные учения с ВМС Украины и береговой охраной Грузии.

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