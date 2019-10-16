Иерусалим. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Российский гражданин Алексей Бурков, который находится под стражей в Израиле с 2015 года в связи с запросом об экстрадиции в США, мог быть связан со спецслужбами РФ и причастным к попыткам повлиять на электоральный процесс в США, пишет Times of Israel со ссылкой на публикации в СМИ.

Издание ссылается, в частности, на газету "Гаарец", которая со ссылкой на источники сообщает, что задержание Буркова в аэропорту Тель-Авива в 2015 году произошло при участии Секретной службы США.

Также источники этого издания утверждают, что сотрудники этой американской спецслужбы, занимающейся расследованием финансовых махинаций, а также личной охраной первых лиц государства и членов их семей, присутствовали, когда россиянина допрашивали сотрудники израильской полиции.

Кроме того, Times of Israel ссылается на ряд текстов, публикуемых в местных СМИ Израиля на иврите, в которых говорится, что по мнению разведки США Бурков мог быть связан с российской разведкой. Они также считают, что он мог быть причастен к попыткам России повлиять на электоральный процесс в США.

Ранее газета "Гаарец" со ссылкой на источники в местных разведслужбах сообщала, что Россия "оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова, российского хакера, которого должны экстрадировать в США, в обмен на освобождение гражданки Израиля и США Наамы Иссахар".

Вместе с тем, "Гаарец" сообщила со ссылкой на друзей семьи Иссахар, что с ними в соцсетях связываются люди, которые называют себя друзьями Буркова, и убеждают их в необходимости оказать им помощь в освобождении россиянина в обмен на помощь в освобождении Иссахар. Стиль некоторых из таких сообщений носит агрессивный характер. По их словам, некоторые профили, от имени которых рассылаются сообщения, выглядят подставными.

Газета "Едиот Ахронот" во вторник сообщала, что Израиль собирается в ближайшие дни экстрадировать Буркова в США, несмотря на запрос России о возвращении гражданина на родину. Издание утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был обеспокоен тем, что передача Буркова России в последний момент может навредить отношениям его страны с США.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху по поручению израильского президента обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой даровать помилование осужденной в РФ Иссахар. Также 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин отправил Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку.

Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание сроком семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, в Израиль тогда он приехал в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все это время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

Согласно заявлению канцелярии Нетаньяху, Высший суд Израиля недавно одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты, поэтому произвести обмен гражданами невозможно.

1эф во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!