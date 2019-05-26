Этот контент был опубликован 26 мая 2019 г. 19:05

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - По предварительным прогнозам, после подсчета около 20% голосов в Нидерландах на европейских выборах националистическая популистская партия Герта Вилдерса Партия за свободу набирает 4,1% голосов.

Это пока восьмое место среди участвующих в выборах политических партий страны.

Как объявили вечером в воскресенье в Европарламенте на основе национального экзитпола, лидирует социал-демократическая Партия труда с 18,1% голосов.

На втором месте идет Народная партия за свободу и демократию нынешнего премьера Марка Рютте с 15% голосов.

На третьем месте - христианские демократы - 12,3%.

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