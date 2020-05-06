Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 6:47

Гонконг. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.

Как рассказал агентству "Ренхап " представитель правящей Демократической партии Ким Бен Ки, согласно данным Национального агентства разведки, в этом году Ким Чен Ын появлялся на публике 17 раз. Это на 66% меньше, чем обычно.

Между тем, разведка Южной Кореи не связывает данную ситуацию с заболеванием северокорейского лидера.

По мнению представителей разведывательного управления, Ким Чен Ын сосредоточился на внутренних делах и борьбе с COVID-19.

Накануне впервые за 20 дней северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.

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