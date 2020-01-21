Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 5:52

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей, и жертвами которого в Китае стали четыре человека, сообщил во вторник телеканал CNN.

"NIH делает первые шаги в направлении разработки вакцины", - цитирует телеканал директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи.

Ученый отметил, что "пройдет несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, прежде чем вакцина может стать доступной".

Как сообщалось, в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) зарегистрирован новый - четвертый случай кончины человека, больного пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.

По состоянию на вечер понедельника, по официальным данным, общее число заболевших в стране достигло 217 человек, 198 из них - в Ухане.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Подтверждением стал факт, что 15 медработников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

В то же время, случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

1гк мк

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