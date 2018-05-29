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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 18:12 29.05.2018 - 18:12

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В Национальном сирийском комитете по соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия считают, что США готовят новые провокации с химоружием на территории Сирии, рассказал агентству САНА источник в комитете.

"США, их военный и разведывательный аппараты, продолжают разыгрывать новые акты своей постановки в Сирии, используя своих агентов и пешек, чтобы применить химоружие против невинных сирийских граждан и затем обвинить во всем сирийское руководство", - передает агентство слова собеседника.

Источник также сообщил агентству, что бывшие боевики террористической организации ИГ (запрещена в России - ИФ) сейчас работают с США под видом членов Демократических сил Сирии.

Помимо этого, источник рассказал агентству, что представители союзных США сил в Сирии на американских базах обучают сирийских жителей симулировать симптомы отравления химическим оружием для дальнейших провокаций.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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