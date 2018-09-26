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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 0:48 27.09.2018 - 00:48

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана в астанинском формате по Сирии началась "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходит в закрытом режиме. Ранее о проведении встречи сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В начале сентября в Тегеране прошел трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран. На этом саммите оживленная дискуссия между главами трех государств состоялась по вопросу дальнейших действий в Идлибе, где скопилось большое количество террористов.

Ранее в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

1ви тг

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