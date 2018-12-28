Начало зимних распродаж во Франции не будут переносить, несмотря на просьбы торговцев, пострадавших от "желтых жилетов"

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 16:25

Париж. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Традиционные зимние распродажи во Франции начнутся 9 января, как и планировалось, сообщает в пятницу радиостанция "Франс-энфо".

Изначально Конфедерация торговых предпринимателей просила изменить дату начала распродаж, перенеся ее на более ранний срок, чтобы торговцы получили шанс возместить потери, связанные с акциями "желтых жилетов".

Однако министерство экономики Франции после обсуждения предложения о переносе начала распродаж на 2 января с рядом организаций и профсоюзов сотрудников торгового сектора решило все же не изменять дату.

"Большинство профсоюзов торговцев, с которыми общалось правительство, назвали нежелательным перенос даты зимних распродаж", - приводит газета "Фигаро" слова представителя министерства экономики Франции Агнесы Панье-Рюнашер.

Ранее сообщалось, что французский торговый сектор из-за протестов движения "желтых жилетов" и вызванных ими беспорядками за примерно месяц потерял не менее 2 млрд евро.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Также французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

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