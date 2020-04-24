Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 19:27

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Священный месяц мусульман Рамадан - хороший повод напомнить важность прекращения конфликтов, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы постоянно обращаемся ко всем воюющим сторонам и к тем, кто имеет на них какое-либо влияние, чтобы они положили конец конфликтам", - сказал пресс-секретарь в пятницу на видеобрифинге в Брюсселе.

"И в Рамадан мы повторяем этот наш призыв: мы хотим, чтобы конфликты прекратились", - продолжил Стано.

По его словам, "начало Рамадана - это дополнительный стимул для всех тех, кто может повлиять на ситуацию с целью решения конфликтов".

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