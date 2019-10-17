Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 20:43

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс заявил в четверг о начале вывода "Отрядов народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией за пределы разделительной линии.

"Мы будем работать с YPG ..., чтобы способствовать их упорядоченному отводу (от турецкой границы - ИФ) в течение следующих 120 часов", - заявил Пенс на пресс-конференции в Анкаре.

"Это (вывод войск - ИФ) уже осуществляется", - добавил он.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км) к югу от границы" с Турцией.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

1ви ар

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